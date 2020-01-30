"По данным Ростуризма, глубина продаж туров в Китай достигает июня. По нашим оценкам, забронированных и частично оплаченных туров российских граждан – примерно 30-32 тысячи. Это не очень много, учитывая, что турпоток из России в КНР составляет около 1,5 млн человек. Тем не менее, если ситуация до конца марта не стабилизируется с коронавирусом, то потери выездного туризма составят 10-$11 млн", — сказала она.

Как отметила Ломидзе, большинство российских туристов после рекомендаций Ростуризма приостановить продажи туров в Китай занимаются перебронированием поездок и выбирают другие направления, среди них – ОАЭ, Куба, Таиланд, Мексика и Мальдивы.

"В десятку популярных направлений вместо Китая также вошла Турция. При этом в некоторых случаях россиянам нужно вносить доплату, поскольку туры на Хайнань могли быть приобретены по более низкой цене, чем, например, поездка в ОАЭ. Кроме того, из-за роста спроса происходит конъюнктура цены. По данным туроператоров, туристы готовы доплачивать 15-20 тыс. рублей, чтобы не потерять отдых", — подчеркнула она.

Как сообщалось, потери туроператоров РФ, принимающих китайские туристические группы, из-за распространения коронавируса и запрета поездок могут потерять до $100 млн.