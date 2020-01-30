"Основной блок бронирований китайскими туристами на высокий летний сезон приходится на март. Если до конца марта ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется, то потери туроператоров по всей России составят до 100 млн долларов", — сказала Ломидзе.

Она напомнила, что с 28 января, согласно с решениями китайской стороны, организованный турпоток из КНР в Россию прекращен. "Все основные китайские агрегаторы закрыли у себя возможность бронировать авиабилеты из Китая в другие страны, в том числе в Россию. То есть перекрыта возможно и самостоятельного туризма", — пояснила Ломидзе.

По словам эксперта, 1100 рос граждан до завтра останутся на острове Хайнань. "До первых чисел февраля все российские туристы из Китая вернутся", — напомнила она.

По данным АТОР, половина рейсов из РФ в Китай осуществлялись в Шанхай. Самые популярные китайские города у россиян — Шанхай, Пекин, Санья, Гуанчжоу. Только из Москвы ежедневно туда вылетали 54 рейса.

В 2019 году, по оценке экспертов АТОР, около 1 млн 270 тыс. китайских туристов посетили РФ, это на 20% больше, чем в 2018 году. Спрос на Москву в минувшем году вырос на 54%. Больше всего организованных безвизовых китайских туристов принимали Москва, Петербург и Амурская область.