"Конечно же, проблем очень много, и одна из них — это очередь. И до сих пор не обустроены как следует наши пункты пропуска — просто стыдно. С Финляндии ли, с Прибалтики проезжают, а с нашей стороны дикие очереди. С нашей стороны пункты пропуска — какие-то временные сарайчики, а там выстроены современные здания, функциональные, с условиями для работы", — сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации, в котором принимал участие глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

По ее словам, пункты пропуска не относятся к ответственности таможни.

"За пункты пропуска у нас сейчас отвечает Министерство транспорта, если я не ошибаюсь. Но конечно, и пограничникам, и таможенникам надо эти вопросы остро поднимать. Надо создать такие условия, чтобы у нас не было очередей, чтобы у нас были условия для таможенников, чтобы у нас была суперсовременная инфраструктура для информационного декларирования, контроля и так далее", — сказала Матвиенко.

Она призвала Булавина занимать более активную позицию в этом вопросе.