"Дерзкое ограбление произошло в ночь на четверг. Неизвестные разбили окно и проникли в здание галереи. Всего за несколько минут им удалось похитить 12 бронзовых статуэток работы Дали и скрыться на автомобиле. Все произошло настолько быстро, что полиция и охрана не успела среагировать", — пишет издание.

Как отмечает газета, стоимость украденных скульптур составляет 200-500 тыс. шведских крон (20-50 тыс. евро) каждая. Общая стоимость ущерба – до 400 тысяч евро.

"Полиция начала расследование происшествия. Поиски преступников пока не увенчались успехом", — сообщает издание.

В Москве 28 января открылась масштабная выставка картин Сальвадора Дали. Спрос на билеты в первый день оказался столь высоким, что сайт, где они продавались, рухнул от наплыва посетителей.