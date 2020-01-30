"Самолеты всех авиакомпаний, прибывающих в аэропорт Сианя, проходят санитарно-эпидемиологический контроль. Данная процедура длится достаточно долго в силу того, что медицинские службы Сианя не справляются с огромным количеством прилетающих в аэропорт бортов", — говорится в сообщении.

Так, пассажиры одного из рейсов ждали своей очереди на проверку в самолете несколько часов.

"Такая ситуация может сохраниться до полной отмены рейсов в/из Сиань", — подчеркивается в сообщении.

Авиакомпания заявила, что все службы аэропорта Сианя работают в авральном режиме и у представителей авиакомпании не было возможности обеспечить пассажиров всем необходимым.

"Уральские авиалинии" рекомендовали пассажирам, вылетающим из Сианя рейсами 31 января, 1, 3 и 5 февраля, иметь при себе теплые вещи и минимальный продуктовый запас, который не запрещен для провоза в ручной клади.

Как сообщалось, "Уральские авиалинии" из-за коронавируса отменили рейсы в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга.

Также до конца зимней навигации отменены рейсы из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим, а также из Владивостока в Саппоро (Япония), на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая.

Вместе с тем "Уральские авиалинии" продолжают полетную программу в Пекин и Харбин.