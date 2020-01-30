"Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" 1 февраля будет работать до 21:45. Режим работы продлен на 1 час в связи с повышенным интересом посетителей", — говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Масштабная выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" проходит в московском Манеже с 21 января по 25 марта. В экспозиции посетители увидят более 180 произведений испанского художника, часть работ привезли в Россию впервые.

Выставка организована Культурно-историческим фондом "Связь времен" и Музеем Фаберже в партнерстве с фондом "Гала — Сальвадор Дали" (Фигерас) и Национальным музеем "Центр искусств королевы Софии" (Мадрид).

Основу экспозиции составят работы из собраний фонда "Гала — Сальвадор Дали" и Национального музея "Центр искусств королевы Софии". Также будут показаны работы из частных европейских собраний.