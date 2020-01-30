"Акция, приуроченная к 30-летию деятельности "Макдоналдс" в России, с предложением Биг Мака по цене как 30 ЛЕТ назад, которая должна была стартовать 31 января в первом предприятии быстрого обслуживания "Макдоналдс" (по адресу: г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 29), отменена", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте сети.

"Мы с полным пониманием относимся к усилиям и мерам, принимаемым правительством Москвы, и разделяем опасения относительно угрозы. Для нас нет ничего более приоритетного, чем здоровье наших гостей и сотрудников", — заявил гендиректор "Макдоналдс" в России Марк Карен, которого цитирует сайт.

Компания ссылается на рекомендации правительства Москвы о мерах по предупреждению распространения коронавируса, где содержится призыв "в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий в местах массового скопления граждан с целью минимизировать риски распространения инфекции".