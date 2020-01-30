"На сегодняшний момент на территории РФ ни одного случая этого опасного заболевания не зафиксировано. Но, конечно, мы должны сделать все, чтобы защитить наших людей",- заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Премьер напомнил, что президент РФ накануне провёл совещание на эту тему. "Мы докладываем ему в ежедневном режиме. Также я провел совещание о комплексе мер по предупреждению коронавирусной инфекции и готовности нашей системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи", — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения нового коронавируса под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, который был создан по его распоряжению, действует в круглосуточном режиме.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).