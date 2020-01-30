"Сочетание этих действительно жарких условий, а также повышение влажности приведут к очень высоким дневным и ночным температурам", — заявила представитель бюро Дайана Иди. "В результате мы ожидаем развития сильной и экстремальной жары на большей части юго-востока Австралии", — добавила она.

Температура в городе Аделаида (штат Южная Австралия) уже превысила 41 градус по Цельсию, в Мельбурне температура достигла 38,1 градуса, в то время как в столице страны Канберре столбик термометра к 15:00 (7:00 мск) достиг отметки в 35 градусов.

По данным метеорологического бюро, к выходным температура в пострадавших от пожара районах, в частности в южной части штата Новый Южный Уэльс, может повыситься до 45 градусов.

Накануне служба пожарной охраны штата Новый Южный Уэльс предупредила о возвращении риска возникновения пожаров и призвала жителей сохранять бдительность.

В настоящий момент на территории штата Новый Южный Уэльс насчитывается около 70 очагов пожаров.

Осенью 2019 года по всей стране начались масштабные природные пожары, в результате которых погибли по меньшей мере 32 человека, разрушены более 2 тыс. домохозяйств. От пожаров в Австралии пострадали около 2,4 тыс. человек.

Огонь уничтожил в общей сложности более 10 млн га леса. Большинство пожаров бушует на территории штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.

К борьбе с огнем присоединились спасатели из разных стран мира, в частности из США и Канады.