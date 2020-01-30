"Российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности: (. . .) не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду, не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных", — говорится в рекомендациях, опубликованных пресс-службой Минздрава.

Также туристам рекомендуют при планировании поездки уточнять эпидемиологическую ситуацию в стране, использовать средства защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.

"При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения. При обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР", — отмечается в рекомендациях.

Ростуризм 24 января рекомендовал всем российским туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Китай из-за коронавируса. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая.

По данным на четверг, Роспотребнадзор проверил 184 заболевших с признаками ОРВИ, случаев заражения новым коронавирусом из КНР на территории России не зарегистрировано.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).