Как сообщается в информации на сайте суда, суд открыл конкурсное производство в отношении компании сроком на 6 месяцев и утвердил ее конкурсным управляющим Дмитрия Щенева. Его отчет о ходе процедуры банкротства суд назначил на 28 июля.

Как сообщалось ранее, Арбитражный суд Москвы 23 мая 2019 года признал обоснованным заявление физлица о банкротстве ООО "Панорама Тур". Суд тогда включил долг перед заявителем в размере 683,7 тыс. рублей в реестр кредиторов компании и утвердил ее временным управляющим Елену Данилкину.

До этого в суд заявление о банкротстве ООО "Панорама Тур" подало ООО "Интергид", задолженность перед ним в размере 344 тыс. рублей подтверждалась вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Москвы от 13 ноября 2018 года.

ООО "Интергид" также указывало на задолженность ООО "Панорама Тур" в размере 896 тыс. рублей, возникшую в результате заключения договоров уступки права (цессии). Однако суд в феврале 2019 года возвратил это заявление в связи с отсутствием ряда документов по делу.

В конце января 2019 года со ссылкой на систему "СПАРК-Интерфакс" сообщалось, что к трем юрлицам прекратившего деятельность туроператора "Натали Турс" — ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "Натали" и ООО "Туроператор "Натали Турс" — в 2018 году предъявлено исков на сумму 65,5 млн рублей.

Больше всего требований предъявлено к компании "Панорама Тур" — на сумму 58,4 млн рублей.

Максимальная сумма иска составила 47,3 млн рублей, он подан белорусским ООО "Компания Натали Турс", которое позиционировало себя как представительство российского туроператора в Минске. Ранее сообщалось, что от ухода "Натали Турс" пострадали около 400 белорусских туристов на сумму порядка 500 тыс. евро.

"Натали Турс" 4 июля 2018 года объявила об аннуляции всех подтвержденных туров. Ростуризм 3 сентября того же года исключил из единого федерального реестра туроператоров три юридических лица, которые продавали туры под брендом "Натали Турс", за неисполнение обязательств по договорам на предоставление услуг. В их число вошло и ООО "Панорама Тур". На следующий день СК "Ингосстрах", где застрахована финансовая ответственность "Панорамы Тур" на 50 млн, рублей, начала принимать заявления от пострадавших клиентов туроператора.

По данным Ассоциации туроператоров России, с ООО "Панорама Тур" заключили договоры 8,7 тыс. клиентов "Натали Турс" на общую сумму 1,1 млрд рублей. Согласно рассчитанной пропорции, страховая компания выплатила им только 4,9% от стоимости тура.

Арбитражный суд Москвы 20 августа 2019 года признал несостоятельным (банкротом) ООО "Агентство путешествий "Натали", одно из юрлиц прекратившего деятельность туроператора "Натали Турс".