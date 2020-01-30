"Среди самых неожиданных поисковых запросов оказался маршрут Москва – Москва, его искали так же часто, как билеты из российской столицы на Азорские острова и в марокканский город Фес. Также москвичи интересовались прямым рейсом в Комсомольск-на-Амуре, куда добраться можно только с пересадкой в Южно-Сахалинске и Хабаровске", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор сервиса Янис Дзенис.

По его словам, похожая тенденция заметна и на маршруте Петербург — Петрозаводск. "Между этими городами нет прямого авиасообщения, единственный способ долететь в столицу Карелии — с пересадкой в Москве", — отметил эксперт. Кроме того жители Москвы и Петербурга искали авиабилеты в аэропорт Великого Устюга, закрытый на ремонт до середины 2020 года.

"К необычным поисковым запросам можно отнести поиски авиабилетов из Санкт-Петербурга на Бора-Бора, в Монте-Карло и Макао. На всех направлениях пользователи отчаянно пытались найти прямые регулярные рейсы. Прямые рейсы также искали из Москвы в Кострому, Гаити, Микронезию и Американские Виргинские острова", — рассказал Дзенис.