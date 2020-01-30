Он признан виновным по п."в" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганские действия на борту воздушного судна), ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти) и ст.116 УК РФ (совершение иных насильственных действий).

Суд установил, что 14 мая 2019 года около 09:40 местного времени обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время посадки на борт воздушного судна в аэропорту Толмачево грубо нарушил общественный порядок, "высказывая в адрес окружающих лиц нецензурные выражения и демонстрируя пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу борта воздушного судна".

"Экипаж воздушного судна пытался пресечь действия обвиняемого, но, не реагируя на их замечания, он нанес удары командиру воздушного судна. В связи с противоправным поведением обвиняемого экипаж воздушного судна был вынужден пригласить сотрудника полиции", — говорится в сообщении

При попытке доставить обвиняемого в дежурную часть линейного отдела полиции для составления протокола об административном правонарушении, он публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника транспортной полиции, который пресек его хулиганские действия.