"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения", — постановил суд. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Полного текста решения суда пока нет.

Аэропорт намерен и дальше отстаивать свою позицию. "ООО "Международный аэропорт "Симферополь" не согласен с решением суда и будет обращаться с кассационной жалобой в Верховный суд РФ", — заявили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

Как сообщалось, поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший в крымском аэропорту летом 2017 года: самолет "Уральских авиалиний" А320, вылетавший в Москву, столкнулся с птицей в конце разбега перед отрывом от полосы. Командир воздушного судна решил прекратить полет и выполнил посадку на аэродром вылета. У самолета оказались повреждены лопатки вентиляторной ступени двигателя.

"Уральские авиалинии" обратились в арбитражный суд Крыма, иск авиакомпании был удовлетворен в середине 2019 года. Аэропорт обжаловал такое решение, но 21-й арбитражный апелляционный суд (Севастополь) в конце сентября оставил решение суда первой инстанции без изменения. Аэропорт подал кассационную жалобу.

Аэропорт "Симферополь" считает, что суды неправомерно установили вину авиаузла и причинно-следственную связь между действиями его служб и повреждениями, возникшими у самолета "Уральских авиалиний".

"В частности, суд установил, что факторами, повлиявшими на столкновение самолета с птицей, послужило наличие объектов выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы и другие объекты, в том числе расположенный в 15 км от аэропорта полигон ТКО. Все эти объекты находятся за пределами аэропорта, который не может нести ответственность за их функционирование. Более того, аэропорт неоднократно обращал внимание на существующую проблему и в меру своих возможностей оказывал содействие властям в ее решении. Эта совместная работа уже привела к ликвидации нескольких несанкционированных свалок, которые приманивали птиц", — говорилось в сообщении пресс-службы авиаузла.

Аэропорт утверждает, что его орнитологическая служба "обеспечена всем необходимым оборудованием для отпугивания птиц".

Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. Новый терминал начал работу в апреле 2018 года, все рейсы перенесены туда. Общий объем инвестиций в этот проект составил 32 млрд рублей (около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% — кредиты банков).

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов производства Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 15 А321 и пять А319). Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.