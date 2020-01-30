"Авиакомпания 9Air до 19 февраля отменила рейсы в Иу (провинция Чжэцзян на юге КНР), "Аврора" — в Яньцзи до 28 февраля, Pegas Fly в Яньцзи — до 24 февраля", — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе авиакомпании "Аврора" агентству сообщили, что отмена рейса в Яньцзи не связана со вспышкой коронавируса. "Чартерный рейс Владивосток — Яньцзи был отменен еще в декабре 2019 года по причине, не связанной с коронавирусом в этой стране. Программа полетов из Владивостока в Яньцзи была подтверждена только до конца прошлого года. Рейсы по другим направления в Китай "Аврора" продолжает выполнять", — сказал представитель компании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Нордстар" (NordStar) до конца зимнего расписания отменила рейсы из аэропорта Владивосток на китайский остров Хайнань (курорт Санья). "Нордстар" сообщила о приостановке перевозки российских туристов из городов России в Санью в связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом в Китае и соответствующими рекомендациями Ростуризма и Роспотребнадзора.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Всего с декабря прошлого года в стране зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

Сообщалось также, что авиакомпания 9 Air 13 января 2020 года выполнила первый рейс из города Иу во Владивосток. Планировалось, что рейс нового авиаперевозчика из Китая в Приморье станет регулярным и будет выполняться три раза в неделю на воздушных судах Boeing-737-800.

ООО "Авиакомпания "Икар" создано в июле 1997 года. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", предприятие находится в 100%-ной собственности российского предпринимателя Ванды Букрей. Pegas Fly базируется в аэропорту Красноярска, имеет филиалы в Москве и Хабаровске, а также представительство в городе Гуанчжоу (Китай). Парк авиакомпании состоит из пяти Boeing-767-300, двух Boeing-737-800, двух Boeing 737-900 и шести Embraer-190-100.

АО "Авиакомпания "Аврора" в настоящее время является основным перевозчиком в ДФО, в нем контрольный пакет (51%) принадлежит ОАО "Аэрофлот — российские авиалинии" (MOEX: AFLT), 49% — правительству Сахалинской области. В пресс-службе "Авроры" на прошлой неделе сообщали "Интерфаксу", что авиакомпания в ближайшие пять лет собирается удвоить объем пассажирских перевозок, для этого планируется пополнить авиапарк, а вместе с ним и штат технических специалистов, обслуживающих самолеты. Парк "Авроры" состоит из 23 самолетов иностранного производства: европейских Airbus A319 и канадских DHC-8/6 Twin Otter.

9 Air — китайская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в Гуанчжоу, дочернее предприятие авиаперевозчика Juneyao Airlines. Портом приписки компании и ее главным транзитным узлом является международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь.