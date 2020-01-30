"За период мониторинга выявлено 184 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 30 больных — респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 23 — грипп А, 10 — грипп В, 7 — парагрипп, в 2 случаях — сезонная коронавирусная инфекция, у 10 заболевших микстинфекция. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", — говорится в сообщении ведомства, распространенном в четверг.

"По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается", — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также сообщили, что накануне "Роспотребнадзором внесен в правительство Российской Федерации проект Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации".

Ранее, как сообщалось, подготовить этот план поручил Роспотебнадзору премьер-министр Михаил Мишустин.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 29% (1 тыс. 737). Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587). Летальность составляет 2,2% (170 случаев), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).