Отмечается, что с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации потребуется определенное время на принятие решения об открытии временного коридора. Правительство Приамурья собирает информацию о том, сколько граждан желают вернуться в Россию.

"Мы просим проявлять спокойствие и терпение в этой непростой ситуации. (...) Что касается отдельных сообщений от граждан РФ относительно закрывающихся в Хэйхэ гостиниц, нельзя забывать и о том, что текущая ситуация совпала с продленными праздниками в КНР. Для жителей Китая традиционный Праздник Весны — это семейное торжество и возможность провести больше времени дома", — заметила Киреева.

Закрытие гостиниц в Хэйхэ в министерстве объясняют тем, что в дни празднования китайского Нового года многие заведения общепита и гостиницы не работают.

"Ждем уточнений по срокам и по организации возврата наших соотечественников, кто сейчас находится в Китае и хочет вернуться в Россию", — написал в инстаграм губернатор Василий Орлов.

Как сообщалось, оперативный штаб по предотвращению завоза в РФ нового коронавируса принял решение о том, что пешеходные и автомобильные границы с КНР в пяти дальневосточных регионах будут закрыты на более долгий срок, чем сообщалось ранее. Речь идет об Амурской области, ЕАО, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

Первоначально китайский международный пункт пропуска в Хэйхэ принял решение продлить новогодний отдых своим сотрудникам из-за сложной ситуации с распространением коронавируса до 1 февраля.

Во вторник была достигнута договоренность о создании 28 января однодневного "окна" на таможнях Благовещенска и Хэйхэ для туристов. В Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск — Хэйхэ, вернулись 239 человека, в том числе 18 граждан КНР, имеющих вид на жительство в России. Более 30 человек выехали из Амурской области в Китай.