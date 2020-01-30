Всего с декабря прошлого года в стране зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

При этом в Хубэе зафиксировано 4 тыс. 586 больных, 2 тыс. 261 из них — в административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться, его жертвами в провинции стали 162 человека, 129 — в Ухане.

На китайских территориях за пределами материковой части страны зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 10 — в Гонконге, семь — в Макао и восемь — на Тайване, сообщило ведомство.