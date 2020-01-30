"Что касается авиационного сообщения, мы договорились, что в течение двух суток Минтранс, МИД оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в РФ, и после этого будет принято решение о режиме полетов из КНР и в КНР", — сказала Голикова, уточнив, что решение об авиаперевозках будет принято в пятницу во время следующего заседания оперативного штаба.

Штаб в среду также принял решение о том, что пешеходные и автомобильные границы с КНР в пяти дальневосточных регионах будут закрыты на более долгий срок.

"Мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края", — сообщила вице-премьер.

По ее словам, в настоящее время границыв этих регионах закрыты до 2 февраля, в ближайшие сутки будет обозначена новая дата продления закрытия границ. "Мы предполагаем, что мы должны ввести такой режим, который позволяет возвращать наших граждан с проведением соответствующих карантинных мероприятий и возможностью китайским гражданам покинуть территорию РФ", — сказала она.

"В ближайшие сутки это будет проработано, такой режим. Имея в виду, что сейчас у нас ограничение действует до 2 февраля", — добавила Голикова.

Кроме того, каникулы китайских студентов, уехавших на праздники домой, будут продлены в России до 1 марта.

"Мы предложим нашим вузам довести до сведения студентов из КНР, которые учатся в российских вузах и которые уехали на новогодние праздники, продлить каникулы до 1 марта 2020 года", — сказала Голикова.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января было зарегистрировано более 6 тыс. подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), 132 человека умерли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.