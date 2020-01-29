"Сейчас ежедневно с Хайнаня до 31 января осуществляется 4-6 чартерных рейсов для вывоза российских туристов. Только за 28-29 января в страну должны вернуться 1133 организованных туриста. Около 4,5 тысяч россиян покинут остров до пятницы", — рассказали в ведомстве.



Как отметили в Ростуризме, большинство россиян закончили свой отдых планово, лишь немногие приняли решение досрочно вернуться в Россию.

Ранее глава ведомства Зарина Догузова сообщила, что все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля.



Ростуризм 24 января рекомендовал всем российским туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Китай из-за коронавируса. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая.



Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.