"Если ситуация с эпидемией коронавируса затянется, то появится необходимость корректировки маркетинговой стратегии. То есть, если после санкций 2014 года наш турбизнес должен был активнее работать со странами Юго-Восточной Азии, что помогло нам компенсировать потери со стороны США и Европы, то в этой ситуации нам необходимо будет настроиться на работу с американским, европейским и ближневосточным туристическими рынками", — пояснил он.



По словам Шпилько, переориентация на другие рынки может потребовать государственной поддержки, в первую очередь, для туроператоров, которые работают на выезд. "Нужна государственная поддержка туриндустрии. Это касается и принимающих компаний, и тех, которые работают на выезд. По нашему законодательству, туроператор за все отвечает, за все и всем возвращает деньги — эпидемии, вулканы – не важно. Поэтому туркомпаниям так необходима господдержка. Это могут быть изменения в законодательство, чтобы не только туроператор возвращал деньги, но и ему возвращали деньги гостиницы и перевозчики. Многие крупные банкротства происходили именно из-за таких форс-мажорных обстоятельств", — подчеркнул он.



Эксперт отметил, что второй вариант господдержки – субсидирование туроператоров по выезду при возникновении критической ситуации. "Это нужно потому, что большинство крупных выездных туроператоров являются одновременно ведущими компаниями на внутреннем рынке. Плюс они все больше занимаются въездом. Если мы не будем их поддерживать на выезд, то они не смогут диверсифицироваться в экономически более важные направления", — считает Шпилько.



Исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов сообщил, что за три недели января в Москве и Санкт-Петербурге отдохнули около 18 тысяч китайских туристов. "Мы успели подсчитать турпоток за этот короткий период, очень хорошие цифры, сопоставимые с прошлым годом. Мы рассчитывали, что турпоток из КНР по итогам первого квартала вырастет на 10%, но увы, эпидемия коронавируса нарушила планы", — заключил он.



По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 — за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением. Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).