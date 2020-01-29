Авиакомпания AZUR air, работающая с туроператором ANEX Tour, предложит полеты в страны Юго-Восточной Азии, в Индию, на Шри-Ланку, в ОАЭ, страны Карибского бассейна, сообщил "Интерфаксу" представитель перевозчика. "Авиакомпании и туроператоры не первый раз за последние годы сталкиваются с ограничениями на полеты по тем или иным направлениям, в том числе более массовым, чем Китай", — отметил собеседник. Ранее AZUR air приостановила ввозные рейсы на китайский остров Хайнань, куда летала из Москвы, Санкт-Петербурга (по два раза в неделю), Краснодара, Перми, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Южно-Сахалинска (по одному разу в неделю).

В авиакомпании iFly (чартер туроператора TEZ Tour) за счет высвободившихся емкостей увеличат частоту полетов в Пхукет (Таиланд), на Шри-Ланку и Кубу, сказал "Интерфаксу" представитель компании. "Есть несколько полетных программ, которые мы сейчас обсуждаем с партнерами. То есть ситуация ощутимая, но не критичная", — добавили в iFly. По словам собеседника, зимний период для компании "и ранее был связан с небольшими сезонными спадами", поэтому часть флота отправлялась на техническое обслуживание, которое занимает до полутора месяцев. "Сейчас также несколько бортов уйдут на сервис, чтобы подготовиться к весеннему и летним пиковым сезонам", — отметили в iFly, прекратившей из-за коронавируса летные программы на Хайнань, а также в Нанкин, Шэньчжэнь.

В авиакомпании Nordwind, отменившей чартерные рейсы Санкт-Петербург — Ханчжоу и Иркутск — Гуанчжоу, заявили, что кардинальных изменений в расписании не предвидится: доля китайских рейсов у компании была незначительная.

Ранее об отмене чартерных рейсов в КНР из РФ сообщали также "Уральские авиалинии" и NordStar. Какие альтернативные направления для полетов рассматриваются, в компаниях не уточняли.

Регулярные рейсы из России в Китай пока массово не отменялись. "Аэрофлот" лишь предложил пассажирам сдать билеты или поменять дату вылета без дополнительной платы. Аналогичные решения приняли S7, "Уральские авиалинии", "Якутия".

Между тем ряд мировых авиакомпаний объявили о полном прекращении рейсов в КНР, среди них — южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau и сингапурская Jetstar Airways. British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая. Air Canada, американская United Airlines, гонконгская Cathay Pacific Airways сократили количество рейсов.

Соседний с РФ Казахстан, как сообщалось ранее в среду, решил приостановить все транспортное сообщение с Китаем. С 29 января закрываются пассажирские автобусные перевозки, с 1 февраля перестают ходить пассажирские поезда, с 3 февраля отменяется регулярное воздушное сообщение.

По последним данным на территории Китая зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 132 человека.