"Всего в Крыму в 2020 году запланировано функционирование 460 пляжей, в том числе 89 пляжей в ялтинском регионе", — отмечается в сообщении.

Столько же пляжей работало в Крыму в 2019 году, это на 14 объектов больше показателя 2018 года.

На всех пляжах планируют установить информационные табло единого образца, организовать парковки туристического транспорта.

Как сообщалось, курортный сезон 2019 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих — 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.