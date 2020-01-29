"Это наша первая выставка, посвящённая такой великой теме. Более того, это первая выставка об истории патриаршества в России вообще: подобного никогда не было ни в одном другом музее страны", — сказала Мусиенко журналистам в среду в рамках пресс-тура, организованного агентством "Интерфакс Северо-Запад" и посвященного открытию выставки "Патриархи Русской православной церкви: от Иова до Кирилла".

По словам создателя экспозиции Александра Карпова, посетители смогут познакомиться с историей патриаршества с момента избрания первого патриарха Московского Иова в 1589 году до правления нынешнего предстоятеля.

На выставке представлены около 120 экспонатов, многие из которых будут показаны впервые, в частности два комплекта облачения патриарха Кирилла. К числу подлинных раритетов относятся антиминсы (шёлковый или льняной плат со вшитой в него частицей мощей православного мученика, является необходимым атрибутом совершения полной литургии) XVII-XVIII вв., освящённые в годы правления патриарха Никона (1652-1666), Иосифа II (1667-1672) и др.; изданные по благословению патриархов XVII века богослужебные книги; графика и тиражированные церковные листки о жизни и деятельности предстоятелей Церкви XVII-XVIII вв. Также в экспозиции представлены исторические церковные документы, фотографии и учреждённые РПЦ награды.

Выставка приурочена к 11-летию интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла и будет работать до 30 апреля.

История патриаршества на Руси началась в 1589 году, когда РПЦ получила статус автокефалии: до этого момента Русская православная церковь имела статус митрополии и де-юро управлялась из Константинополя.