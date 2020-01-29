"Пассажиры могут вернуть билеты для поездок в Китай, оформленные в кассах российских железных дорог, без взимания дополнительных сборов. Пассажиры поездов дальнего следования, которые планировали совершить поездки из России в Китай по железной дороге в период до 27 марта включительно, могут сдать неиспользованные билеты, оформленные на территории России, в международных кассах АО "ФПК" без взимания дополнительных плат и сборов", — говорится в сообщении.

"В том случае, если пассажир оформлял проездной документ для поездки из Китая в Россию на территории иностранного государства, однако решил отказаться от поездки, находясь на территории России, он должен не позднее чем за 6 часов до отправления поезда обратиться для проставления специальных отметок в любой пункт продажи ФПК. За возвратом денежных средств пассажирам с проставленными отметками на билетах необходимо обратиться в пункты продаж иностранных железных дорог, где были оформлены проездные документы", — уточняет компания.

В настоящее время между Россией и Китаем курсируют поезда № 3/4 Пекин – Москва и 402/401 Суйфэньхэ — Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны ФПК сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва – Пекин.

"Федеральная пассажирская компания работает в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора. Так, все сотрудники АО "ФПК", которые работают непосредственно с пассажирами (поездные бригады и кассиры) прошли специальные инструктажи. В частности, поездные бригады оказывают содействие медицинским работникам на пограничных железнодорожных пунктах пропуска, где проводится усиленный контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования", — отмечает компания.

Для профилактики инфекционных заболеваний работниками поездных бригад организованы специальные инструктажи для пассажиров. Все пассажирские поезда внутри обрабатываются дезинфицирующими средствами, подчеркивает ФПК.