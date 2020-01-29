"Соответствующее письмо было направлено руководителю Росавиации Александру Нерадько. Речь идет о туроператорах, которые выкупают места для организованных туристов на регулярных рейсах российских авиакомпаний. Мера направлена на повышение устойчивости туроператорского рынка, снижение финансовых потерь и защиту туристов вследствие сложившейся ситуации", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Ростуризма.

Ростуризм 24 января рекомендовал всем российским туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Китай из-за коронавируса. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая.