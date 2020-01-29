В частности, полностью отказались от перелетов в КНР южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau и сингапурская Jetstar Airways, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, количество рейсов по китайскому направлению сократили такие авиакомпании как Air Canada, американская United Airlines, гонконгская Cathay Pacific Airways.

Ранее в среду также стало известно, что British Airways приостановила все полеты на материковую часть Китая в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране.

Почти 9% запланированных в/из Китая перелетов были отменены в период с 23 по 27 января, свидетельствуют результаты анализа полетных данных, проведенные Cirium.

По данным министерства транспорта КНР, внутренние поездки упали на 7,4% в преддверии и во время празднования Нового года по китайскому календарю (с 10 по 28 января).

По данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, на 03:00 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 — за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).