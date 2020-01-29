Все направления будут обслуживаться на самолетах Boeing 737-500.

Так, с 5 июня компания приступит к выполнению полетов по маршруту Архангельск – Анапа. Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

В тот же день авиаперевозчик начнет летать из Москвы (три раза в неделю по средам, четвергам и пятницам) и из Мурманска (дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям).

"С 6 июня в расписании Smartavia появятся рейсы из Сыктывкара, выполняемые три раза в неделю по понедельникам, средам и суббота. С 11 июня открываются рейсы из Нижнего Новгорода, они будут выполняться один раз в неделю по четвергам", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, по итогам 2019 года аэропорт Анапы увеличил пассажиропоток на 9% по сравнению с предшествующим годом — до 1,644 млн человек. В том числе услугами авиакомпаний на внутренних рейсах воспользовалось 1,63 млн пассажиров (рост на 9%), на международных — более 14,2 тыс. пассажиров.