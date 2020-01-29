При этом за весь 2019 год компания получила убыток впервые с 1997 года.

Как сообщается в пресс-релизе Boeing, чистый убыток в четвертом квартале составил $1,01 млрд, или $1,79 в расчете на акцию, против прибыли на уровне $3,424 млрд, или $5,93 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Чистый убыток Boeing за весь 2019 год составил $636 млн, или $1,12 в расчете на акцию, против прибыли в размере $10,46 млрд, или $18,05 на акцию, годом ранее.

Скорректированный убыток Boeing составил $2,33 в расчете на акцию по сравнению с прибылью на уровне $5,48 на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль в размере $1,32 на акцию.

Выручка сократилась на 37% — до $17,91 млрд с $28,34 млрд. Показатель не оправдал консенсус-прогноз аналитиков на уровне $21,7 млрд.

Поставки упали до 79 пассажирских самолетов против 238 в октябре-декабре годом ранее.

Существенное влияние на финансовые результаты компании продолжила оказывать приостановка полетов лайнеров Boeing 737 MAX, отмечается в отчетности.

"Мы сосредоточены на безопасном возвращении самолетов 737 MAX в эксплуатацию и восстановлении многолетнего доверия к бренду Boeing", — приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора Boeing Дэвида Кэлхуна.

Boeing прогнозирует, что общий объем расходов в связи с приостановкой эксплуатации 737 MAX превысит $18 млрд, отмечается в пресс-релизе компании.

Котировки акций Boeing в ходе предварительных торгов в среду повышаются на 2,7%. Капитализация авиаконцерна с начала года сократилась на 2,8%, до $178,16 млрд.