Президент Владимир Путин в прошлом году поручал компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы на топливо, используя средства резервного фонда правительства. Срок поручения был ноябрь, но позднее решение перенесли на I квартал 2020 г. Сумма компенсаций оценивалась в 23 млрд руб.

Однако, по данным РБК, Минфин предложил выделить из резервного фонда лишь 2 млрд руб. Основную сумму компенсаций предложено выплатить за счет роялти "Аэрофлота", которые компания получает от иностранных перевозчиков за пролет по транссибирскому маршруту, а также из федерального бюджета.

Компенсация расходов авиакомпаний может быть обеспечена поэтапно, говорится в письме Иванова. "За счет средств, получаемых Росавиацией от "Аэрофлота" в виде компенсационных сборов с иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты по транссибирскому, трансполярному и трансазиатскому маршрутам через воздушное пространство России", — говорится в письме. По словам Иванова, суммарно ежегодные выплаты за счет роялти составляют около 2 млрд руб. в год.

При распределении компенсаций финансовое ведомство считает необходимым учитывать закупки топлива только для внутренних рейсов. К тому же, отмечает издание, Иванов пишет о необходимости дифференцированного подхода — например, установить повышающий коэффициент на отдельные маршруты для перевозчиков с низким или отрицательным уровнем дохода. "Следует учитывать, что стоимость топлива обратно пропорциональна его объемам, закупаемым авиакомпаниями", — говорится в его письме. Такой подход к расчетам компенсаций будет выгоден авиакомпании Utair.

"Интерфакс" направил запросы в Минтранс и "Аэрофлот".