"Первыми под раздачу попадут, не считая Гонконга, Таиланд и Япония. Доля китайских туристов на их рынках огромная. Также негативное влияние будет заметно в таких странах, как Вьетнам, Южная Корея, Франция, Малайзия, Италия, США", — сказал он.

По словам Шпилько, сила последствий будет зависеть от трех факторов: географии распространения вируса, продолжительности эпидемии и сезонности турпотоков.

"Юго-Восточная Азия уже пострадала – там китайцы активно отмечают Новый год по лунному календарю, а в этом январе они не поехали. Что касается России, то у нас пока ситуация лучше, потому что низкий сезон, а Новый год и Рождество уже прошли. В целом же Россия входит в тройку самых посещаемых в Европе стран китайскими туристами", — заметил эксперт.

По мнению Шпилько, последствия эпидемии туриндустрия будет ощущать до шести месяцев. "Если удастся справиться с вирусом в течение февраля-марта, мы успеем восстановиться, потери будут не столь значительны. Намного хуже, если эпидемия продлится до апреля и позже", — заключил он.

Шпилько отметил, что доля поездок в КНР туристов из других стран составляет около 4% от мирового турпотока (63 млн прибытий в год), путешественники тратят в Китае $40 млрд или 3% всех расходов в мире.

"А вот если рассматривать выезд из Китая, то здесь уже все серьезно. Из Китая выезжает 11% всего мирового количества туристов (150 млн), и они тратят на это $277 млрд, что составляет 20% всех потребительских расходов в отрасли. Если запрет будет действовать в течение, например, года, то это будут существенные потери для мирового бизнеса. Это высвобождения значительной части мирового предложения. Гостиницы, рестораны, музеи, магазины, автобусы не досчитаются приличного количества мест и потерпят серьезные убытки", — заявил он.

Исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов сообщил, что китайские туристы являются самыми многочисленными в России, поэтому от продолжительности запрета для китайцев на организованный выезд за рубеж будет зависеть судьба всего туристического бизнеса в РФ.

"Мы еще не знаем полную статистику за 2019 год, мы приблизительно представляем, сколько китайских туристов приехало в прошлом году по безвизе. Это 1,2 млн визитов, что на 12% больше, чем в 2018 году. Мы надеемся, что эта цифра не останется недостижимой. Скорее всего, пик эпидемии придется на середину февраля. Если ситуация рассосется за пару месяцев, мы отделаемся легким испугом. Если затянется до мая-июня, тогда мы можем потерять весь сезон. Китайцам нужно не только побороть вирус, но и убедить в этом международных инспекторов. Это займет время, надо быть реалистами", — сказал он.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 — за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).