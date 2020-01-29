"На выставке столичного Главархива будут представлены важные документы, связанные с жизнью писателя. Так, здесь можно будет увидеть актовую запись о бракосочетании Антона Павловича и Ольги Книппер. Все желающие ознакомятся с документом о присвоении Чехову звания уездного врача с его подписью, а также с автографом Николая Склифосовского, декана медицинского факультета Московского университета", — сообщает сайт столичной мэрии в среду.

Также в экспозиции представят ранние публикации Чехова в московской прессе, рисунки его брата художника Николая Чехова и известного карикатуриста Михаила Чемоданова, с которыми начинающий писатель сотрудничал в журналах "Свет и тени" и "Будильник".

Кроме того, посетителям покажут пропускной вид, выданный для провоза тела писателя из Баденвейлера (курорт на юге Германии, где умер Чехов) в Москву, и актовую запись о его смерти в метрической книге Смоленской церкви Новодевичьего монастыря.

Отдельный раздел выставки посвящен сотрудничеству Чехова с Московским художественным театром и его создателями Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко.

Выставка будет работать до 15 апреля. Вход свободный, но при себе необходимо иметь паспорт.

29 января исполнилось 160 лет со дня рождения Антона Чехова.