"Число российских туристов в Китае, по состоянию на среду, составляет порядка 3,5 тысяч человек. Все они вернуться домой до 4 февраля. Те, кто хотят покинуть страну досрочно, могут это сделать, остальные покинут Китай в плановом порядке. Мы общаемся каждый час с туроператорами и нам известно, что среди граждан РФ нет заболевших коронавирусом. Другой вопрос, что не все россияне понимают всю серьезность ситуации", — рассказал он.

Как отметил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько, в отелях, где отдыхают российские туристы усилены меры профилактики, на погранпунктах тоже усилены меры досмотра.

Ростуризм 24 января рекомендовал всем российским туроператорам и турагентам приостановить продажи туров в Китай из-за коронавируса. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, на 29 января зарегистрировано 5999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 — за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).