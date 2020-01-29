"Сам формат музея не подразумевает распахивания дверей. В этом году Бродскому исполнится 80 лет, и мы надеемся к маю завершить реставрационные работы. Проект почти реализован. Несколько дней назад мы провели первое мероприятие с участием Леонида Парфенова", — сообщил "Интерфаксу" куратор музея Павел Котляр в среду.

По его словам, несколько экскурсий по музею будут проведены в ближайшее время. "Музей вмещает очень мало человек, максимум 15, поэтому запись уже закрыта. Но в мае экскурсии смогут стать регулярными. В настоящее время удалось присоединить к пространству еще одну квартиру. Оно уже 200 квадратных метров, собрана библиотека, есть место для отдыха. Новый паркет снят, теперь можно увидеть исторический", — рассказал Котляр.

Он добавил, что к маю руководство музея надеется приобрести мемориальные вещи и материалы, будет также завершена реставрация исторического паркета, который был при жизни поэта.

Музей-квартира Бродского — мемориальный музей в здании доходного дома Мурузи на Литейном проспекте Петербурга. Его создание было уставной целью Санкт-Петербургского Фонда создания музея Бродского, который был основан в 1999 году друзьями поэта — Михаилом Мильчиком и Яковом Гординым.

В этом доме с 1955 года жила семья Бродского. Отсюда его отправили в ссылку в Архангельскую область, а после нее эмигрировал в США.