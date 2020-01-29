"На планах Эрмитажа это (вспышка вируса — ИФ) никак не скажется. А на количестве посетителей Эрмитажа — скажется, потому что туристов китайских не будет в начале года", — сказал Пиотровский журналистам в среду.

"Все, кто ругается и недовольны тем, что китайские туристы приезжают в Петербург, будут довольны. А те, кому нужны туристы, нужны деньги для того, чтобы социальные программы Эрмитажа осуществлялись — нам нужно, чтобы кто-то платил полную цену (за входной билет — ИФ), — теперь этих платящих будет меньше, потому что основное количество туристов приезжает в Петербург из азиатских стран", — добавил директор Эрмитажа.

Он также отметил, что вспышка коронавируса не скажется на деятельности Эрмитажа в Китае, поскольку на территории страны действует только виртуальный филиал музея.