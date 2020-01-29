"Мы внесли в правительство предложения об изменении в закон о рекламе в части рекламы винного туризма. Это билборды, которые размещаются на дорогах с определенными ограничениями, и другое", — сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах XI съезда Национального союза производителей молока в среду.

"У нас есть разногласия с ФАС, ФАС не поддерживает эти изменения в силу своих причин. Мы попросили сделать совещание в правительстве, чтобы двигаться дальше", — добавила она.

Вместе с тем, отметила Лут, Минсельхоз считает, что дополнительное смягчение ограничений на рекламу вина преждевременно. "Это в любом случае алкоголь. Но туристическая реклама с определенными ограничениями, на наш взгляд — это вещь полезная, которая будет способствовать развитию агротуризма", — сказала она.

Минсельхоз РФ в конце июня предложил разрешить рекламу российских защищенных вин вдоль дорог в радиусе 200 км от производственных площадок.