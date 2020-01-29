"Бесплатно (до вылета рейса) изменить даты поездки на любой день или вернуть полную стоимость авиабилетов возможно, если маршрут перелета Якутск-Харбин или Харбин-Якутск. А также, если рейс запланирован в период с 30 января по 27 февраля 2020 года включительно", — сообщает пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что возврат билетов на другие даты будет проводиться в соответствии с условиями тарифа.

Кроме того, "Якутия" ввела дополнительные меры безопасности против коронавируса – усилен состав аптечек и контроль за уборкой воздушного судна, ведется постоянный контакт с управлениями Роспотребнадзора, аэропортами Амурской области и Приморского края.

"Специалисты проводят на борту осмотры (дистанционная термометрия) всех пассажиров и экипажей, прибывающих в Якутск из КНР, Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Иркутска, Новосибирска на наличие симптомов инфекционного заболевания", — отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба аэропорта Якутска сообщает об усилении санитарного контроля.

"В аэропорту усилен санитарно-карантинный контроль в отношении транспортных средств, лиц и товаров (грузов), прибывающих как из-за границы (Китая, Таиланда, Южной Кореи), так и из городов Дальнего Востока и Сибири", — уточняет аэропорт.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный тип коронавируса. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции, Германии и других.