"Компания Booking.com объявила о начале приема заявок на участие в ежегодной программе Booking Booster, чтобы поддержать решения в сфере устойчивого туризма. В связи с тем, что четвертый Booking Booster будет полностью посвящен экологичному жилью, в 2020 году в программе примут участие стартапы, социально-ориентированные организации, НКО и объекты размещения, которые объединяет стремление внести свой вклад в сферу экотуризма", — говорится в сообщении.

По данным Booking.com, в этом году у участников программы, предлагающих инновационные продукты и сервисы, в том числе объектов размещения, будет возможность получить гранты из фонда компании на общую сумму 2,6 млн евро.

По данным исследования Booking.com, 82% партнеров компании заинтересованы в сотрудничестве в области устойчивого туризма, а 87% путешественников по всему миру считают этот аспект важным при выборе жилья.

Финалисты программы, которые смогут получить гранты, будут определены в сентябре.