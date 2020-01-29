"В Китае остаются менее 700 наших туристов, их вывезут в Уфу двумя рейсами 30 января и 3 февраля", — сказал он на организованной агентством "Интерфакс-Поволжье" пресс-конференции в Уфе в среду.

По его словам, прилетающие в Уфу из китайской Саньи туристы проходят санитарно-карантинный контроль: температуру у пассажиров авиарейсов измеряют дважды, сначала на борту самолета, а затем — стационарным тепловизором в зале прилета. С начала года было выявлено девять пассажиров с подозрением на вирусную инфекцию, ни в одном случае анализы не подтвердили инфицирование новым вирусом.

В настоящее время в инфекционном стационаре в Уфе находятся пять человек, прибывших из Китая и госпитализированных с признаками респираторного заболевания, у двоих пациентов диагноз не подтвердился. Диагноз еще троих, прилетевших накануне двухлетнего ребенка с матерью и мужчины, уточняется.

Роспотребнадзор Башкирии подал заявку на тест-системы для определения нового коронавируса, их получат 15 опорных баз в регионах. В настоящее время такие исследования проводит только референс-центр в Новосибирске.

"Наш центр сделал заявку на тест-систему, когда она будет у нас, не надо будет отправлять (материалы — ИФ), ждать результатов, результат будет доступен через 8 часов", — пояснил Мавлютов.

По словам Мавлютова, появившийся в китайской Ухани коронавирус менее опасен, чем циркулировавший восемь лет назад ближневосточный штамм. Уровень летальности нового штамма "менее 2%, а это даже меньше, чем летальность при гриппе с осложнениями", сказал он.

"Не надо делать из этого нового вируса какого-то кровавого убийцу, это обычный вирус, вызывающий обычные респираторные заболевания", — высказал мнение представитель Роспотребнадзора.

При этом вызванное вирусом заболевание может быть тяжелым и "перейти в пневмонию, если его вовремя не лечить", отметил он. Особенно опасен новый штамм для людей старше 60 лет, иммунитет которых ослаблен. Мавлютов добавил, что, по оценке руководства органов здравоохранения Китая, пик заболеваемости будет преодолен "уже на следующей неделе, потом прогнозируют спад этой инфекции".

Специалисты рекомендуют соблюдать обычные правила профилактики вирусных инфекций: мыть руки, проводить термическую обработку продуктов питания, мыть и обрабатывать кипятком овощи и фрукты. Вирус хорошо сохраняется при низкой температуре и погибает при высокой, отметил представитель Роспотребнадзора.

По мнению Мавлютова, в ближайшее время лучше отказаться от получения посылок из Китая, хотя их опасность пока не подтверждена. "Лично я не рекомендую, хотя подтвердить это чем-то не могу", сказал он.