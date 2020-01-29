"Межведомственной комиссией при правительстве Казахстана принят ряд дополнительных защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

В частности, среди прочих мер, "приостановлена выдача виз гражданам КНР".

Кроме того, Казахстан с 3 февраля приостанавливает воздушное сообщение с Китаем, с 1 февраля временно прекращается железнодорожное пассажирское сообщение, с 29 января приостановлены автобусные перевозки.

По данным пресс-службы правительства, данные меры предприняты по решению межведомственной комиссии для "защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана".

По данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, на 03:00 29 января зарегистрировано 5999 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1459). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 — за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).