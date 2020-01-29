"Тело альпиниста обнаружено на высоте 4,9 тыс. метров в районе скал Пастухова. Сейчас его транспортируют вниз", — сказал собеседник агентства.

После того, как тело будет транспортировано вниз, его передадут правоохранительным органам, добавил он.

В среду польский альпинист не вернулся в назначенное место после восхождения на Эльбрус. Информация о пропавшем поступила от группы альпинистов из Польши, которые решили прервать восхождение на 5 тыс. метров из-за непогоды и спустились вниз на поляну Азау. Они не регистрировали свой маршрут в МЧС России.