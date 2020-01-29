"Власти Рима считают, что стеклянный или стальной забор высотой в один метр вокруг фонтана не позволит туристам плавать в нем и сидеть на его бортиках. Но по сути это оскорбление красоты шедевра, просто безумие, которое нарушит удовольствие от созерцания памятника для всех", — пишет портал со ссылкой на архитекторов столицы Италии.

По мнению экспертов, нужно увеличить количество полицейских, патрулирующих окрестности фонтана Треви и продолжить борьбу с уличными торговцами.

Власти Рима с архитекторами не согласились. "Барьер не будет мешать обзору, туристы по-прежнему смогут бросать в фонтан монетки. Полицейские при этом смогут сосредоточиться на более серьезных делах и не будут тратить время на контроль туристов у Треви", — цитирует портал мэра Рима Вирджинию Рагги.

Фонтан Треви – один из самых популярных у туристов памятников Рима. Его строительство было завершено в 1762 году. Фонтан примыкает к фасаду дворца Поли, образуя с ним общий архитектурный ансамбль.

В прошлом году американского туриста оштрафовали на 450 евро за прыжок в фонтан Треви. Также за аналогичный поступок был оштрафован турист из России. Кроме того, у фонтана подрались две семьи, из США и Нидерландов, за право первыми сделать селфи.