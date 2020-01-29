Как сообщается в материалах электронной торговой площадки lot-online, победителем аукциона стал Игорь Егизарян, предложивший 194 млн рублей за пакет акций при начальной цене — в 120,4 млн рублей.

В торгах также участвовало ОАО Санаторий "Красная талка" (Геленджик), предложившее 192 млн рублей.

Как сообщалось, 100% акций пансионата было выставлено на торги в декабре 2019 года. Начальная цена пакета установлена в размере 120,4 млн рублей, размер задатка — 24,08 млн рублей. Шаг на повышение — 100 тыс. рублей.

Пансионат "Геленджикская бухта" построен в 1975 году, объект включает в себя спальный корпус, столовую, а также площадку для настольного тенниса и бадминтона, тренажерный зал. В период с 2006 по 2010 годы в пансионате произведена реконструкция всего номерного фонда.

Уставный капитал АО составляет 9,674 млн рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 100 рублей каждая.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Егизарян, занимающийся предпринимательской деятельностью, также является генеральным директором ЗАО лечебно-оздоровительный комплекс "Солнечная" (Геленджик).