"Авиакомпания AZAL в феврале каждого года ввиду низкого спроса не выполняет рейсы по ряду международных направлений, в том числе и рейс в Нью-Йорк", — сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Этот перерыв в полетах также дает авиакомпании возможность провести капитальное техническое обслуживание своего парка воздушных судов.

"Полеты в Нью-Йорк возобновятся в марте", — подчеркнул представитель авиакомпании.

Рейсы в Нью-Йорк осуществляются дважды в неделю — по понедельникам и субботам.

Ранее AZAL заявила, что из-за низкого спроса в феврале не будет выполнять рейсы из Баку в Пекин.