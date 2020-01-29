"Турист установил на нескольких банкоматах в Брисбене скимминговые устройства, благодаря чему смог подделать банковские карты пользователей и снять с их счетов в общей сложности $77,3 тысячи. Мошенник был пойман в тот момент, когда пытался снять очередную партию денег с фальшивых карточек", — пишет издание.

При обыске у туриста были обнаружены $22 тысячи наличными и несколько скимминговых устройств. На украденные деньги он успел приобрести роскошный BMW.

"Расследование подтвердило, что мошенник работал один. В суде он утверждал, что пошел на преступление, чтобы поддержать деньгами своего сына и бывшую девушку с черепно-мозговой травмой, которые проживают за границей. В результате мужчина был осужден на 3,5 года тюремного заключения", — сообщает газета.

Скимминг – кража данных с карты при помощи считывающих устройств, встраиваемых в банкомат. При этом PIN-код карты фиксирует специальная камера или накладка на клавиатуру. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует пользоваться банкоматами в отделениях банков и всегда прикрывать клавиатуру рукой при наборе PIN-кода.