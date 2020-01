"Отели сети OTI Hotels & Resorts International в Турции, которые работают с туроператором Coral Travel, награждены премией Holidaycheck 2020, они получили самые высокие оценки от туристов по критериям сервис, обслуживание, гастрономия, развлечения, расположение и другие", — говорится в сообщении.

Ежегодно туристический портал Holidaycheck вручает награды лучшим отелям по мнению пользователей в шестнадцати номинациях – для пляжного отдыха, для семейного отдыха, лучшие гостиницы в соотношении цена/качество и другие. В премии Holidaycheck 2020 приняли участие 732 отеля из 38 стран мира. Оставили свои отзывы и оценили работу отелей более 950 тысяч ттуристов.

Как отметили в Coral Travel, лучшим пляжным отелем в Турции стал Xanadu Resort Hotel 5* High Class в Белеке, который постояльцы оценили в 5,9 баллов из 6. Туристы поставили 5,9 баллов за сервис, 5,8 – за питание, 5,7 – за спорт и развлечения. В номинации "Лучшие отели для семейного отдыха" награды удостоены гостиницы Seven Seas Hotel Life 5* (бывший Otium Hotel Life) в Кемере получивший 5,8 баллов из 6 и Seven Seas Hotel Blue 5* (бывший Otium Hotel Seven Seas) в Сиде – 5,7 баллов из 6.

По мнению туристов, в отеле Seven Seas Hotel Life 5* прекрасное питание (5,7 баллов) и ухоженная территория (5,7), высокий уровень сервиса (5,8). В гостинице Seven Seas Hotel Blue гостям больше всего понравилась также еда (5,8), обслуживание (5,6) и развлечения (5,4).