"В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Китайской Народной Республике, вызванной вспышкой коронавируса, а также в целях предупреждения заражения данным вирусом министерство спорта и туризма рекомендует гражданам Республики Беларусь воздержаться от туристических поездок в Китайскую Народную Республику в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Туристы, которые уже приобрели туры и имеют намерение отказаться от них, могут обратиться в туристическую компанию, с которой заключен соответствующий договор, с требованием об изменении программы туристического путешествия на более поздние даты. Возможно также изменение программы путешествия на иные страны, не представляющие угрозу жизни или здоровью туристов, либо расторжение договора.

В Минспорта обратили особое внимание на то, что, несмотря на ситуацию, сложившуюся в КНР, расторжение договора оказания туристических услуг происходит на общих основаниях.

"Это означает, что при одностороннем отказе туристов от тура туристу возвращается стоимость за вычетом фактически понесенных расходов — при их документальном подтверждении", — говорится в сообщении пресс-службы.

Информация о фактически понесенных расходах относится к сведениям, рассчитанным на потребителя, в связи с чем исполнители не вправе отказать в представлении соответствующих документов. При неподтверждении фактически понесенных расходов стоимость тура должна быть возвращена в полном объеме.

В свою очередь туристам, выезжающим в Китай, рекомендуется быть особенно внимательными. Они вправе требовать от туристической компании проведения в установленном порядке надлежащего инструктажа о соблюдении правил личной безопасности туриста, экскурсанта. Туристам должна быть предоставлена информация о тех странах или местах, посещение которых в данное время представляет угрозу их безопасности, а также о санитарно-эпидемиологической обстановке в таких местах. Им также должны быть предоставлены контакты дипломатических представительств и консульских учреждений в стране временного пребывания, куда можно обратиться за защитой своих прав и законных интересов.

В министерстве спорта и туризма советуют при поездках избегать посещения рынков морепродуктов, живой птицы и животных, ферм, а также контактов с животными, птицами. Одной из мер безопасности является также избегание тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций. Всем туристам также рекомендовано находиться в постоянном контакте с представителями туристической компании и выполнять их инструкции при возникновении непредвиденных случаев.

В свою очередь, министерство здравоохранения Республики Беларусь рекомендует в течение 14 дней после прибытия по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья.

В случае появления симптомов, не исключающих инфекционное заболевание (повышение температуры тела, кашель, одышку и другие) следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью в организацию здравоохранения, минимизировав контакты с окружающими (вызвать скорую помощь), рассказать медицинским работникам о симптомах заболевания и факте прибытия из страны, в которой зарегистрированы случаи инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.