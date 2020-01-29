Норма действует для билетов, купленных после 13 января, и распространяется на всю тарифную линейку компании: "Лайт", "Оптимум", "Премиум". Максимальные параметры ручной клади остаются прежними — 55х40х20 см, или 115 см в сумме трех измерений.

Кроме того, для тарифа "Оптимум" увеличивается бесплатная норма провоза багажа — с 15 до 20 кг. Новое правило действительно для билетов, купленных после 28 января. Сумма трех измерений багажа не должна превышать 203 см.

Норма бесплатного провоза багажа на чартерных рейсах Nordwind и на регулярных рейсах для билетов, оформленных в составе турпакета, останется прежней — 1 место до 15 кг.