Как сообщает пресс-служба аэропорта Владивостока, обе авиакомпании будут выполнять прямые рейсы из аэропорта Нарита.

В настоящее время ни одна японская авиакомпания на этом направлении не работает.

Ранее сообщалось, что JAL планирует выполнять рейсы ежедневно на воздушных судах Boeing 737-800, ANA – два раза в неделю на A320neo. Общее время в полете составит около 2,5 часов.

Согласно расписанию аэропорта Владивостока, в настоящее время полеты оттуда в Токио осуществляют авиакомпании S7 (один раз в неделю) и входящая в группу "Аэрофлот" "Аврора" (пять раз в неделю).