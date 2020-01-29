"В настоящее время посольство России в КНР прорабатывает с китайскими властями вопросы эвакуации лишь граждан, находящихся в эпицентре эпидемии в провинции Хубэй (в основном это город Ухань). Нахождение в этом районе представляет реальную угрозу для жизни и здоровья", — говорится в сообщении генконсульства РФ в Гуанчжоу, опубликованном на официальной странице "Вконтакте" в среду.

Отмечается, что самостоятельно из провинции Хубэй "выехать невозможно, так как в регионе введен карантин".

Как заявили в Генконсульстве, в настоящее время организованный вывоз с территории консульского округа (провинции Гуандун, Фуцзянь, Цзянси, Хайнань, Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный район) не планируется: "Желающие покинуть территорию КНР могут сделать это в обычном режиме самостоятельно". Туристы, отдыхающие в провинции Хайнань, "возвращаются на родину по каналам своих туроператоров".

"Досрочный вывоз "своих" туристов компания "Русь-Тур" и TEZ Tour будут осуществлять с учетом запланированных дат туров, наличия свободных мест на борту и желания самих туристов. В Anex Tour заявили о готовности вывезти всех "своих" туристов до 3 февраля. В настоящее время формируются списки и согласовывается полетная программа", — говорится в сообщении.

Генконсульство считает, что в связи с быстро меняющейся ситуацией важно заранее иметь полную и актуальную информацию о соотечественниках, проживающих на юге Китая.

"Предоставление личных данных Генконсульству является исключительно добровольным решением каждого из вас, но мы просим понять, что предоставленная вами информация будет использована Генконсульством в условиях возможного объявления в регионе чрезвычайного положения и решения правительства России об эвакуации; без этого не получится правильно рассчитать потребности в средствах защиты, в продуктах питания, в транспортном обеспечении", — заявили в российском представительстве.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР на утро 29 января, зарегистрированы 5999 подтверждённых случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки составил 32% (1459). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка в 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежены 65 537 контактных лиц (17 тыс 704 — за последние сутки), 59 990 находятся под наблюдением.

Подтверждены 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).